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27 Ara 2021 - 16:59- Gündem G: 27 Ara 2021 - 17:01

Gölcük Belediyesi Korosu’ndan iç ısıtan kış konseri

  Gölcük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kış Konseri'nde izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Gölcük Belediyesi Korosu’ndan iç ısıtan kış konseri mask

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gerçekleştirdiği Kış Konseri ile büyük beğeni topladı. Davetlilere sanat müziği ziyafeti çekti ve ayakta alkışlandı. Türk Sanat Müziği severleri bir kez daha bir araya getiren Şef Bülent Öztürk yönetimindeki koro, seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL 28 ESER KULAKLARIN PASINI SİLDİ

2021’in son konserinde 28 eser seslendiren Gölcük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, müzik severlerden tam not aldı. 14’ü solo ve 14 de koro tarafından seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik eden dinleyiciler, eğlenceli anlar yaşadı.

SON ESERİ TÜRK BAYRAKLARI EŞLİĞİNDE SESLENDİRDİLER

Konsere Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu ve Ahmet Karadağ, Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, STK temsilcileri, çok sayıda sanatsever katılım gösterdi. Protokol davetlileri, konserin son eseri olan Sultani Yegah eserini; sahneye gelerek Gölcük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile birlikte Türk bayrakları eşliğinde seslendirdiler.

 

ORMANCIOĞLU, ŞEF ÖZTÜRK’Ü TEBRİK ETTİ

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Şef Bülent Öztürk ve ekibini tebrik ederek çiçek takdim etti. Şef Bülent Öztürk ise Başkan Yardımcısı Ormancıoğlu’na ve tüm katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

27 Ara 2021 - 16:59 - Gündem

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