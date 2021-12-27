Taksici esnafı; yeni zam değil, akaryakıt farkını istiyor

Artan maliyetler ve mazota gelen zamlar nedeniyle Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası, Kocaeli Servis Araçları Odası ve Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası; Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) zam talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantısında Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın zam talebi görüşüldü ve yüzde 24,29 oranında zam yapıldı. Servisçiler Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın zam talebi ise gündeme alınmadı. Talepleri, bir sonraki toplantıya kalan taksiciler duruma tepki gösterdi.

“SONRAKİ TOPLANTIYA ATTILAR”

Taksici esnafının bağlı bulunduğu Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Başkanı Kemal Kaya gazetemize yaptığı açıklamada; taksici esnafının zam değil, sadece akaryakıt farkını istediğini ifade etti. Kaya açıklamasında, “Biz 8 Aralık’ta taksici esnafı adına dilekçemizi UKOME’ye teslim ettik. Minibüslere zam yaptılar, bizimkini öteki toplantıya attılar. Niye attıklarını bilmiyorum. Yılbaşından sonraki ilk toplantıda gündeme getirecekler” dedi.

“İPLERİ KOPARMAYALIM DİYE BASKI YAPAMIYORUZ”

Oda Başkanı Kaya, “Biz arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda dilekçemizi verdik. Taksici esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz bu minvalde bir dilekçe hazırladık. Şimdi neden gündeme almadınız şeklinde bir baskı yapamıyoruz, ipleri koparmayalım diye. Son toplantıda gündeme alınmadı, yeni yıl sonrası ilk toplantıda gündeme alacaklarını düşünüyorum” dedi.

“ZAMMIMIZI ALDIK”

Taksicilerin dilekçede ne kadar zam istediği sorusunu yanıtlayan Kaya, “Biz 2,5 ay önce zam aldık. Dilekçede bir oran belirtmedik. Bizim tek talebimiz yakıt farkı. Yakıta gelen zamlar doğrultusunda bir artırım istedik, UKOME yöneticilerinden. 2,5 ay önce yeni taksi tarifesi yürürlüğe girdi. Başka zam talebimiz yok, sadece akaryakıt farkını istiyoruz. Yılda bir sefer yeni tarife alıyoruz, onu da aldık. Bu sefer 6 liralık akaryakıt zammı geldi. Dilekçenin özeti bu şekilde” dedi.

“FİYATI DÜŞERSE ZAM GERİ Mİ ALINACAK?”

İzmit Kent Meydanı’nda hizmet veren Vilayet Taksi’nin 32 yıldır taksicilik yapan sahibi Cengiz Demirtaş, taksici esnafının biraz daha sabretmesi gerektiğini ifade etti. Yakıt fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Demirtaş, “Yakıt fiyatları yüksek. Son gelen indirimler ÖTV olarak yansıtıldı. Akaryakıt fiyatları yükseldi diye zam talebinde bulunuluyor. ‘Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları düşünce zam geri mi alınacak?’ diye sormadan edemiyorum” şeklinde konuştu.

“HALKA NE DİYECEĞİZ?”

“Biraz sabretmek lazım” diyen Demirtaş, “Döviz kurlarının düşmesi nedeni ile önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Ücret tarifesinin arttırılması ve çekilmesi bile külfet. Marketlerde kolay etiket değiştirilebiliyor ama taksi tarifeleri yıllık işleniyor. Akaryakıt farkı nedeni ile zam aldıktan sonra akaryakıt düşerse halkın karşısında ne yapacağız? Bence biraz daha sabır gerekiyor. Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları düşmezse bu zam alınabilir” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN HALİ ORTADA”

Ticari Taksi işletmecisi Hasan Kovancılı, “Akaryakıta peş peşe zam geldi. Döviz indiriminden sonra henüz pompa fiyatlarına yansımadı. Altından kalkamıyoruz. Çalıştığımızın çoğu mazota gidiyor. Tamir ücretleri dolardan dolayı çok arttı. Bir hafta önce 190 liraya taktırdığım parça, bir hafta sonra 320 liraya yükseldi. Zor geçiniyoruz. Ücret tarifesi giderler için yeterli değil. Zam yapılırsa da işlerimiz olacak mı bilmiyoruz. Vatandaşın da hali ortada, işlerimiz daha fazla azalır diye korkuyoruz. Elimizdekiyle de geçinmek çok zor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.