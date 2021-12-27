WELLBORN, 2022’yi Yeşim Salkım ile karşılayacak  

Farklı eğlence konseptleriyle her zevke ve yaşa hitap eden Wellborn Luxury Hotel, bu yılı da unutulmaz bir yılbaşı programı ile uğurlamaya hazırlanıyor. Seka Balo Salonu’nda gerçekleşecek olan yılbaşı gala programı, karşılama kokteyli ile başlayacak ve DJ & Perküsyon performansı ile devam edecek. 20:30 itibariyle Mat Ensemble müzik grubu, 80’ler ve 90’ların en sevilen parçalarıyla misafirlerine nostalji dolu anlar yaşatacak. Saat 22:00 itibari ile Yeşim Salkım ve orkestrası, en sevilen parçalarıyla sahne alacak. DJ Perküsyon performansı ile devam edecek olan gecenin tek kişilik fiyatı ise 1200 TL.

ÖZEL SÜRPRİZLERLE DOLU YILBAŞI EĞLENCESİ

Bu eğlence dolu geceye Wellborn Luxury Hotel, ödüllü usta şeflerinin enfes yılbaşı gala menüsü ile misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Limitsiz yerli alkolün ikram edileceği geceye çocuklu katılan misafirleri için hazırlayacağı salonda miniklere özel sürprizlerle dolu bir yılbaşı eğlencesi organize ediyor. Ayrıca yeni yılda konaklamak isteyen misafirler için yılbaşı brunch’ı ve SPA ıslak alan kullanımının da dahil olduğu iki farklı konaklamalı yılbaşı paketi sunuyor. Müziğe ve eğlenceye doyacağınız unutulmaz bir yılbaşı gecesi için siz de şimdiden 0 535 490 93 19 nolu telefonu arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.