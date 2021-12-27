Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi’nin ÇED Olumlu Kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kararın iptal edildiğini açıklayan Fidancı, “Derneğimizin başından sonuna takip ettiği bir konu olan, TÜPRAŞ A.Ş FAZ 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı, Bakanlığa açtığımız dava neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararı, Dip Taramanın ekolojiye vereceği ölçülemez zararlar kadar depremselliğe vurgu yapılarak alınmıştır. Zira dip tarama projesi ekolojiye saygısızlığın ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.
27 Ara 2021 - 17:17- Ekonomi Güncelleme: 27 Ara 2021 - 17:19
Fidancı: TÜPRAŞ’ın ÇED Olumlu Kararı, davamız neticesinde iptal edildi
Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi, ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiğini açıkladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.