Fidancı: TÜPRAŞ’ın ÇED Olumlu Kararı, davamız neticesinde iptal edildi

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi’nin ÇED Olumlu Kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kararın iptal edildiğini açıklayan Fidancı, “Derneğimizin başından sonuna takip ettiği bir konu olan, TÜPRAŞ A.Ş FAZ 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı, Bakanlığa açtığımız dava neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararı, Dip Taramanın ekolojiye vereceği ölçülemez zararlar kadar depremselliğe vurgu yapılarak alınmıştır. Zira dip tarama projesi ekolojiye saygısızlığın ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.