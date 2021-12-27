Reklamı Kapat
27 Ara 2021 - 17:17- Ekonomi G: 27 Ara 2021 - 17:19

Fidancı: TÜPRAŞ’ın ÇED Olumlu Kararı, davamız neticesinde iptal edildi

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi, ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiğini açıkladı

Fidancı: TÜPRAŞ’ın ÇED Olumlu Kararı, davamız neticesinde iptal edildi mask

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (TÜPRAŞ) Faz 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi’nin ÇED Olumlu Kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kararın iptal edildiğini açıklayan Fidancı, “Derneğimizin başından sonuna takip ettiği bir konu olan, TÜPRAŞ A.Ş FAZ 2 iskelesi kapasite artışı Dip Tarama Projesi ÇED Olumlu Kararı, Bakanlığa açtığımız dava neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararı, Dip Taramanın ekolojiye vereceği ölçülemez zararlar kadar depremselliğe vurgu yapılarak alınmıştır. Zira dip tarama projesi ekolojiye saygısızlığın ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.

27 Ara 2021 - 17:17 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.575.338 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kağıt 3'e katlandı kitap basımı durdu! mask
Kağıt 3'e katlandı kitap basımı durdu!
Şoförler, fiyatların inmesini bekliyor mask
Şoförler, fiyatların inmesini bekliyor
Turkcell’e yeni kaynak mask
Turkcell’e yeni kaynak
Çalışanlar finansal esenlik bekliyor mask
Çalışanlar finansal esenlik bekliyor
Paribu, Excel İletişim ile anlaştı mask
Paribu, Excel İletişim ile anlaştı
Akaryakıt alınacak mask
Akaryakıt alınacak
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL