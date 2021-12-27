İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğlenceli okuma zamanı

Öğrenmenin en kalıcı yöntemini benimseyen ve “Her çocuk özeldir” ilkesiyle yoluna devam eden İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde, alanında uzman eğitim kadrosuyla programlar devam ediyor. Çocuklar özel eğitim programlarıyla hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Çocuklar Çınar Çocuk Evi’nin bahçesinde yer alan hobbit evinde yapılan kitap okuma zamanında eğlenceli vakit geçiriyorlar.
ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin eğitim programları çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. 3 katlı binaya sahip Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde, 640 metrekarelik alan kreş olarak hizmet veriyor. Kısa süre önce hizmete açılan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde modern ve ergonomik 5 adet sınıf, spor odası, yemekhane ve faaliyet alanları mevcut.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.