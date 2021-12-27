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27 Ara 2021 - 17:20- Gündem G: 27 Ara 2021 - 17:22

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğlenceli okuma zamanı

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler Çınar Çocuk Evi’nin bahçesinde bulunan hobbit evinde gerçekleştirilen kitap okuma zamanında eğlenceli vakit geçiriyorlar

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğlenceli okuma zamanı mask

Öğrenmenin en kalıcı yöntemini benimseyen ve “Her çocuk özeldir” ilkesiyle yoluna devam eden İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde, alanında uzman eğitim kadrosuyla programlar devam ediyor. Çocuklar özel eğitim programlarıyla hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Çocuklar Çınar Çocuk Evi’nin bahçesinde yer alan hobbit evinde yapılan kitap okuma zamanında eğlenceli vakit geçiriyorlar.


ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin eğitim programları çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. 3 katlı binaya sahip Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde, 640 metrekarelik alan kreş olarak hizmet veriyor. Kısa süre önce hizmete açılan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde modern ve ergonomik 5 adet sınıf, spor odası, yemekhane ve faaliyet alanları mevcut.
# eğitim, çocuk, İzmit belediyesi
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27 Ara 2021 - 17:20 - Gündem

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