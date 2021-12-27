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27 Ara 2021 - 21:35- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 21:39

TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tırlardan biri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada, devrilen tırın kasasında yüklü tonlarca çamur yola saçıldı.
TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı mask

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü 63 DF 777 plakalı tır ile X.B. yönetimindeki CE 6918 XT Ukrayna plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 63 DF 777 plakalı tır devrilirken, sürücü M.U. da yaralandı. Tırın kasasında yüklü çamur ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

27 Ara 2021 - 21:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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