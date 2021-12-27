TEM'de iki tır çarpıştı, tonlarca çamur yola saçıldı

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü 63 DF 777 plakalı tır ile X.B. yönetimindeki CE 6918 XT Ukrayna plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 63 DF 777 plakalı tır devrilirken, sürücü M.U. da yaralandı. Tırın kasasında yüklü çamur ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.