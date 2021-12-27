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27 Ara 2021 - 21:48- Gündem G: 27 Ara 2021 - 21:53

Bakan Koca: Vakalar artacak

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Aralık 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca: Vakalar artacak mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Aralık verilerine göre, 362 bin 535 test yapıldı. Son 24 saatte, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 24 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 157 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.
# covid-19, sağlık

27 Ara 2021 - 21:48 - Gündem

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