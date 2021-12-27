Ormandaki baraka kumarhaneye jandarma baskını

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince Çınarlı Mahallesinde bulunan ormanlık alan içinde bir barakada kumar oynandığına dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili başlatılan araştırmalar sonucu, 25 Aralık günü tespit edilen barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramalar sonucu çok sayıda silah, fişek ve silah yapımı ile onarımında kullanılan malzemeler ve kumar oynatmada kullanılan malzemelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 400 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili adli merciilere sevk edilen 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.