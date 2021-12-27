Reklamı Kapat
27 Ara 2021 - 21:55- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 21:58

Ormandaki baraka kumarhaneye jandarma baskını

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, orman içerisinde kumar oynamak amacıyla yapılan bir barakaya operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve kumar malzemesi ile 118 bin TL para ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Ormandaki baraka kumarhaneye jandarma baskını mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince Çınarlı Mahallesinde bulunan ormanlık alan içinde bir barakada kumar oynandığına dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili başlatılan araştırmalar sonucu, 25 Aralık günü tespit edilen barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramalar sonucu çok sayıda silah, fişek ve silah yapımı ile onarımında kullanılan malzemeler ve kumar oynatmada kullanılan malzemelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 400 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili  adli merciilere sevk edilen  3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

27 Ara 2021 - 21:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.575.338 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi mask
Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi
Milyonluk çantayı gasp eden şahıslar tutuklandı mask
Milyonluk çantayı gasp eden şahıslar tutuklandı
Özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı mask
Özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
TEM’de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi mask
TEM’de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı mask
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL