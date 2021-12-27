Ormandaki baraka kumarhaneye jandarma baskını

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince Çınarlı Mahallesinde bulunan ormanlık alan içinde bir barakada kumar oynandığına dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili başlatılan araştırmalar sonucu, 25 Aralık günü tespit edilen barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramalar sonucu çok sayıda silah, fişek ve silah yapımı ile onarımında kullanılan malzemeler ve kumar oynatmada kullanılan malzemelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 400 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili adli merciilere sevk edilen 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.