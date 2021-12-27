Alınan bilgiye göre Derince’de 27 Aralık gecesi meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri olayın zanlılarını tespit etti. Evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheli E.D. ve Y.A.D. isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27 Ara 2021 - 21:58- Asayiş Güncelleme: 27 Ara 2021 - 22:00
2 ev soyan hırsızlar polise yakalandı
Derince’de 2 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.