2 ev soyan hırsızlar polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Derince’de 27 Aralık gecesi meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri olayın zanlılarını tespit etti. Evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheli E.D. ve Y.A.D. isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.