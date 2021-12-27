Reklamı Kapat
27 Ara 2021 - 21:58- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 22:00

2 ev soyan hırsızlar polise yakalandı

Derince’de 2 ayrı  evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
2 ev soyan hırsızlar polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Derince’de 27 Aralık gecesi meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri olayın zanlılarını tespit etti. Evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheli E.D. ve Y.A.D. isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Ara 2021 - 21:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.575.338 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi mask
Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi
Milyonluk çantayı gasp eden şahıslar tutuklandı mask
Milyonluk çantayı gasp eden şahıslar tutuklandı
Özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı mask
Özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
TEM’de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi mask
TEM’de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı mask
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL