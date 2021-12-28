Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, Köşk Bahçe Mevkii, 257 Ada, 63 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın içinde bulunduğu bina Bodrum+Zemin+4 normal kattan ibaret olup toplam 5 katlıdır.
28 Ara 2021 - 11:04- Gündem Güncelleme: 28 Ara 2021 - 11:07
Karamürsel'de 3+1 100 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 3+1 100 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.