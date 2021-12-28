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28 Ara 2021 - 11:08- Gündem G: 28 Ara 2021 - 11:09

Hes tesisinin işletilmesi hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Hes tesisinin işletilmesi hizmeti alınacak

28 Ara 2021 - 11:08 - Gündem

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