Taha Batuhan: Her zaman kalbimde olacaksınız

Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı veda açıklaması yaptı. Yayıkcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Neresinden başlasam bilemiyorum... İlk gün büyük umutlarla kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte iki şampiyonluk yaşadığım kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Burada olduğum süre boyunca her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya,Kocaelispor camiasına ve sizlere layık olmaya çalıştım. Her zaman bu formayı giymekten büyük onur ve gurur duydum. Her zaman arkamda duran,desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen,iyi günde ve kötü günde yanımda olan büyük Kocaelispor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız