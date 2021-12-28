Reklamı Kapat
28 Ara 2021 - 11:19- Spor G: 28 Ara 2021 - 11:21

Taha Batuhan: Her zaman kalbimde olacaksınız
Taha Batuhan: Her zaman kalbimde olacaksınız mask

Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı veda açıklaması yaptı. Yayıkcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Neresinden başlasam bilemiyorum... İlk gün büyük umutlarla kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte iki şampiyonluk yaşadığım kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Burada olduğum süre boyunca her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya,Kocaelispor camiasına ve sizlere layık olmaya çalıştım. Her zaman bu formayı giymekten büyük onur ve gurur duydum. Her zaman arkamda duran,desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen,iyi günde ve kötü günde yanımda olan büyük Kocaelispor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız
# Kocaelispor

28 Ara 2021 - 11:19 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.588.926 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mustafa Şener - Güle güle Batuhan seni istemeyen kişilere yazıklar olsun yeni takımında başarılar dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 11:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Fikret Özcan: İletişim olmadan ve sürekli ayrı kadro ile başarı gelmez mask
Fikret Özcan: İletişim olmadan ve sürekli ayrı kadro ile başarı gelmez
İstediğimiz Kenan Özer’e korkunç teklif !.. mask
İstediğimiz Kenan Özer’e korkunç teklif !..
Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var mask
Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var
Beylikbağı hata yapmadı Kadıköy takibi bırakmadı mask
Beylikbağı hata yapmadı Kadıköy takibi bırakmadı
Derince Birlik tahtı geri aldı mask
Derince Birlik tahtı geri aldı
"Dedikodu yapanları kınıyoruz" mask
"Dedikodu yapanları kınıyoruz"
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL