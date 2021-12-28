Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı veda açıklaması yaptı. Yayıkcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Neresinden başlasam bilemiyorum... İlk gün büyük umutlarla kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte iki şampiyonluk yaşadığım kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Burada olduğum süre boyunca her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya,Kocaelispor camiasına ve sizlere layık olmaya çalıştım. Her zaman bu formayı giymekten büyük onur ve gurur duydum. Her zaman arkamda duran,desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen,iyi günde ve kötü günde yanımda olan büyük Kocaelispor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız
28 Ara 2021 - 11:19- Spor Güncelleme: 28 Ara 2021 - 11:21
Taha Batuhan: Her zaman kalbimde olacaksınız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mustafa Şener - Güle güle Batuhan seni istemeyen kişilere yazıklar olsun yeni takımında başarılar dilerim
Taraftar - yazık oldu gittigi yerde başarılar dilerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.