Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, ölüm yıl dönümünde memleketinde anıldı

Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediyesi ve MARTAŞ AŞ. desteğiyle Namazgah Kültür Merkezi'ndeki anma programı, Kandıralı'nın hayatını anlatan videonun izlenmesiyle başladı. Programda, daha sonra Kandıralı yerel sanatçıların sunduğu Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Klarnet sanatçısı Türkan Kandıralı yönetimindeki orkestra ve konuk sanatçılar tarafından verilen konserle Kandıralı anıldı. Programa, Türk Sanat Müziği sanatçısı Oktay Yıldırım ve TRT sanatçısı Ayşe Ekiz tarafından seslendirilen eserler renk kattı.
Kandıralı'nın yeğeni Türkan Kandıralı, Mustafa Kandıralı ile ilgili anılarını anlattı. Daha sonra Türkan Kandıralı ve sanatçı Ayşe Ekiz'e sanata, sanatçıya ve kültüre katkıları nedeniyle Kaymakam Mehmet Ünal ve Belediye Başkanı Turan tarafından çiçek takdim edildi. Programa, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Tonbaktepe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, MARTAŞ AŞ. Yönetim kurulu Başkanı Selçuk Uztürk, kurum idarecileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, belediye eski başkanları, muhtarlar, öğretmenler, müzisyenler ve sevenleri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.