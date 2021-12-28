DOĞUMARSİFED, ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Doğu Marmara bölgesi derneklerinden; KOSİAD, İZGİAD, TÜSİAD, YDD, KOMATDER, KOTİD’in de katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun İkinci Olağan Genel Kurulu dün akşam Wellborn Otel’de gerçekleştirildi.

KOTİD, DOĞUMARSİFED’E KATILDI

Yönetim Kurul Başkanı Gürol Ciğerdelen tarafından yapılan açılış konuşmasının hemen sonrasında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından toplantıya start verildi. İlk olarak, Gürol Ciğerdelen’in verdiği öneri doğrultusunda divan teşekkülü oluşturuldu ve Divan Başkanlığına Haluk Ulusoy, kâtip üyeliklere ise Eray Bodurile Yalçın Ergen getirildi. Gürol Ciğerdelen tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. 2017-2021 yılları arasında DOĞUMARSİFED’in yaptığı faaliyetlere değinen Ciğerdelen, DOĞUMARSİFED’inbünyesine Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD) katıldığının bilgisini de paylaştı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Toplantıda, 2017-2021 yılları arasındaki gelir-gider tablosu hakkında bilgilendirme yapmak için sözü Erkan Karacan aldı. Karacan’ın detaylı bilgilendirmesi ardından Mert Pekdemir Denetim Kurulu raporunu, Birol Bozkurt ise 2021-2024 dönemine ait yapmış olduğu tahmini bütçeyi kurula sundu. Bütçenin sunulması ardından yeni dönem tahmini bütçe görüşmeleri ve oylaması gerçekleştirildi.

KAYA’NIN LİSTESİ ONAYLANDI

DOĞUMARSİFED’in başkanlık seçimlerine tek liste giren Atalay Kaya ve yönetim kurul üyeleri; Birol Bozkurt, Fahri Örengül, Eray Bodur, Ömer Diler, Zeynep Tura Kalın ve Cihan Emeksiz isimlerinin yer aldığı liste kurul tarafından onaylandı. Listenin onaylanmasının hemen ardından federasyonun yeni döneminde yapılacak faaliyet planını sunmak üzere sözü Atalay Kaya aldı.

“GÜÇLÜ ÇALIŞMA ZEMİNLERİ OLUŞTURACAĞIZ “

TÜRKONFED’in 4 sektörel 26 bölgesel federasyondan oluştuğunu, çatısı altında 284 dernek, 50.000 şirketi temsil ettiğini belirten Kaya, bu federasyonlar arasında en önemlilerinden birinin DOĞUMARSİFED olduğunun vurgusunu yaptı. Kaya, “Beni heyecanlandıran diğer bir husus TÜRKONFED,birlikten güç doğar felsefesini en iyi şekilde ifade eden ‘gücümüzü üyelerimizden alıyoruz’diyen bir Konfederasyondur. DOĞUMARSİFED ise 30 federasyondan sadece biri ancak kapsadığı iller bakımından coğrafi konumu nedeniyle en önemlilerinden bir tanesi” dedi. İş dünyasında sorun ve çözüm önerilerini DOĞUMARSİFED’te tartışabildiklerini ifade eden Kaya, “Üyelerimiz arasında güçlü ve dinamik çalışma zeminleri oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKONFED,İŞ DÜNYASI TEMSİL ÖRGÜTÜDÜR”

Atalay Kaya konuşmasında TÜRKONFED’in çalışma alanları hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Kaya, “TÜRKONFED bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası temsil örgütüdür. Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak ekonomi politikaları üreten. KOBİ’lere yönelik çeşitli alanlarda kapasite geliştirme, ulusal ve uluslararası iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak bağımsız bir platformda temsil tabanı geniş ve güçlü bir örgütlenmeye sahiptir” açıklamalarında bulundu.

“POTANSİYELİ EN ETKİN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Ulusal, bölgesel, sektörel ve uluslararası alanda çalışmalar yapan TÜRKONFED’in geniş bir altyapıya sahip olduğu değerlendirmelerini yapan Kaya, “DOĞUMARSİFED geniş bir altyapıya ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz ve potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek için çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar ile ilgili önümüzdeki 3 yıllık sürede DOĞUMARSİFED olarak bölgesel veya sektörel sorunların irdelendiği, davetli konuşmacılarında yer aldığı toplantılar, paneller düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantılarla TÜRKONFED’in çalışma alanları ile uyumlu olarak, Bölgesel ve Sürdürülebilir Kalkınma, KOBİ’lerin gelişimi, sektörel gelişim ve rekabet gücünü arttırabileceğimizi düşünüyoruz.

“ETKİN BİR İLETİŞİM ALTYAPISI KURACAĞIZ”

Yönetim kurulumuz ile vereceğimiz kararlar doğrultusunda belirlenen alanda bir kent veya bölge raporu yayınlamayı planlıyoruz.Aynı zamanda bölge ve sektörlerin sorunlarına çözüm önerileri getirmek amacıyla kamu ile temaslarda bulunmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.Bildiğiniz gibi üye dernek sayısının artırılmasını sağlanmak için, üyelerine katmadeğer sağlayan bir Federasyon olmamız gerekiyor.Dolayısı ile etkin bir iletişim altyapısı kurarak üye dernekler, TÜRKKONFED ve diğer federasyonlar ile yoğun paylaşımlar yapacağız.Üniversiteler ile işbirlikleri, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB ile yapılacak projeler Federasyonumuzun etkisini arttıracaktır.Medya İlişkileri; Basın bültenleri, web sitesi ve sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullanarak DOĞUMARSİFED genel kurulu üyelerine katılımlardan ve göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Kaya, “2022 yılının tüm dünya için öncelikle sağlık, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor, DOĞUMARSİFED genel kurulumuza katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.