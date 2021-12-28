Körfez Ticaret Odası genç girişimcileri, iş geliştirme toplantısında buluştular

Pandemi kurallarının gözetildiği, genç girişimcilerimizin de yoğun katılım gösterdiği toplantıda, KTO üyeleri kendilerini ve üstlenmiş oldukları çalışmaları sektörel anlamda detaylandırdılar. Genç girişimcilerin fikirlerini iş dünyasının deneyimleri ile paylaşma fırsatları buldukları toplantıda, üyeler de iş dünyasındaki son gelişmeler ışığında genç girişimcilere ne şekilde destek olabileceklerini masaya yatırdılar. Süreç içeresinde üye referanslarının genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilme noktasında ne şekilde değerlendirebilecekleri tartışıldı.

GENÇLERİN VİZYONU GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Fikirleri ve yaptıkları ile ülke çapında ses getiren işlere imza atmış ve atacak olmaları iş dünyası adına kesinlikle heyecan vericiolduğunu dile getiren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk “ Toplantımıza büyük ilgi gösteren gençlerimize teşekkür ediyoruz, sizlerin bilinçli olması ve heyecanlı olması bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkartarak üyelerimizin ticaretini önce İlçe içinde, sonra İl içinde, sonra Türkiye çapında ve yurtdışında geliştirmek. Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirebilmek için istişare bizim çok değer verdiğimiz bir unsur. Gençlerin vizyonu geleceğimize ışık tutuyor. Sizlerden gelen görüş, talep ve önerileri çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıya yoğun katılım gösteren genç girişimciler, Körfez Ticaret Odasının yaptığı bu tarz iş geliştirme ve üyelerin birbirlerini tanıma ve kaynaşma faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını ve bu toplantıların sayısının artırılmasını talep ettiler. Körfez Ticaret Odası yöneticileri ise deneyim sahibi tacirler ve mülki amirler ile gençleri bir araya getirerek, tecrübe aktarımlarının sağlanması ve çevrelerini genişletmeleri maksadıyla gerçekleştirilen bu tarz etkinliklerin artarak devam ettirileceklerini belirttiler.