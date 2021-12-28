Özdilek’ten Yeni Yıla Özel Gülümseten Çek Kampanyası

27 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Özdilek Alışveriş Merkezleri, hipermarketleri, departman mağazaları ve ev tekstili mağazalarında geçerli olacak kampanya başlıyor. Kampanya kapsamında500 TL ve üzeri giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişi yapan kullanıcılar 50 TL hediye çeki kazanıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Özdilek, bu sene de en keyifli hediye seçeneklerini kullanıcıları için sunmaya devam ediyor. Siz de yerli ve yabancı onlarca marka arasından dilediğiniz hediyeyi satın alabilir ve 50 TL’lik indirim çekinizi, 16Aralık 2022’ye kadar yapacağınız giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Farklı Desenler, Renkli Tasarımlar Özdilek’te!

Şıklığınızın tarzınıza eşlik etme zamanı… Fark yaratmak isteyen kadınlar ve erkekler için birbirinden farklı giyim ve ayakkabı seçenekleri Özdilek’te sizleri bekliyor. Doğru seçimlerle 2022’nin modasına şimdiden yön verebilirsiniz…

Tarzınızı tamamlayacak seçimler ve unutulmaz anlara imza atacak hediyeler, kalite ve uygun fiyat avantajıyla yeni yıl alışverişlerinizde Özdileklerde!

Fırsatlar Özdilekteyim’de Sizi Bekliyor

27 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 tarihleri arasında tüm Özdileklerde geçerli olacak çek kampanyası, aynı tarihler arasında Özdilekteyim’de de ziyaretçilerini bekliyor. 500 TL ve üzeri giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinize anında 50 TL indirim fırsatını kaçırmayın.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim:

PR Direktörü / Gülnur Bayrak

Eyeson İstanbul

Tel: 0543 517 05 93

[email protected]