Kasımpaşa - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

MAÇ BAŞLADI

1-0 DK.4...

Dk. 4: Kasımpaşaspor mücadelenin dördüncü dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta verilen pası Morthada uzak noktada ağlara gönderdi.

Dk. 21: Kocaelispor’da Mandjeck’in pasında Yiğitali ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 23: Kasımpaşa’nın kullandığı köşe vuruşunda Doğucan’ın sağ çaprazdan çektiği şut üstten az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 31: Kocaelispor rakip sahasında üst üste pas yapan Kasımpaşa ekibinde cez sahası içinde topu önünde bulan Varga’nın vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 32: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Diogo’nun pasında bir anda sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Benhur’un plase vuruşunda kaleci Erdem topu ayakları ile kurtardı.

Dk. 35: Kocaelispor yine gole yaklaştı. Semih’in sağdan çevirdiği topu Kasımpaşa savunması uzaklaştıramadı, Yiğitali topu ceza sahası içinde yakaladı ve şık bir şekilde döndükten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Top kalenin sağından dışarıya çıktı.

Dk.39: 1-1 Penaltıdan Benhur...

Dk. 39: Kocaelispor penaltı kazandı. Kocaelispor’un Yiğitali ile kullandığı köşe vuruşunda Kasımpaşa ekibi topu uzaklaştıramadı ve topu Omolo aldı. Bu futbolcunun şutunda top ceza sahası içindeki Varga’nın koluna çarptı. Hakem Burak Şeker penaltı kararını tereddütsüz gösterdi. Penaltıyı kullanan Benhur topu sağ köşeden filelere gönderdi.

Dk. 44: Kasımpaşa’da Hajradinovic’in sol ayağı ile çektiği şut sağdan dışarıya çıktı.

İlk yarıya 1 dakika ilave edildi...

İLK YARI SONA ERDİ: 1-1...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

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KASIMPAŞA: 22. ERDEM CANPOLAT, 4. RYAN HENK DONK, 7. MICHAL TRAVNIK, 10. HARIS HAJRADINOVIC, 12. AHMED MORTADHA BEN OUANES, 15. TARKAN SERBEST, 17. AHMET EMİN ENGİN, 18. EVREN EREN ELMALI, 21. KEVIN VARGA, 34. DOĞUCAN HASPOLAT, 94. FLORENT HADERGJONAJ

YEDEKLER: 23. HARUN TEKİN, 11. YUSUF ERDOĞAN, 13. VALENTIN EYSSERIC, 19. UMUT DİLAN BOZOK, 20. SAKIB AYTAÇ, 25. TOMAS BRECKA, 26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM, 27. TAHA VEYSEL KEMENDİ, 80. HASAN EMRE YEŞİLYURT, 88. ANIL ÖZÇELİK



KOCAELİSPOR: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK, 12. ATİLA TURAN, 15. ALPAY ÇELEBİ, 18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK, 27. SEMİH KARADENİZ, 28. MOUHAMED DIOP, 29. MICHAEL PEREIRA, 77. BENHUR KESER, 89. YİĞİTALİ BAYRAK

YEDEKLER: 23. DOĞUKAN KAYA, 4. MEVLÜT ÇELİK, 6. MEHMET TAŞ, 14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ, 19. İSA NALBANT, 52. DENİZALP ÖZDEMİR, 86. DİLAVER GÜÇLÜ