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28 Ara 2021 - 12:01- Asayiş G: 28 Ara 2021 - 12:07

Büfede silahla vuruldu! Büfe sahibi neye uğradığını şaşırdı

Kocaeli'de bir büfede çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü, bir kişi yaralandı.
Büfede silahla vuruldu! Büfe sahibi neye uğradığını şaşırdı mask

Olay, gece saat 03.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi lavaboya gittiği sırada dükkana bir şüpheli, sonrasında ise S.M.T. isimli şahıs girdi. İkilinin tartışması sonrası şüphelinin silahla ateş etmesi neticesinde S.M.T. yaralandı. Sesleri duyan büfe sahibi, dükkana geldiğinde S.M.T.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.M.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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28 Ara 2021 - 12:01 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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K.s - Gece 3 te dükkan mı açık olur işte belada böyle gelir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 13:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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