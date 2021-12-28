Haldızlar’ın darp iddiasıyla yargılandığı mahkemede karar!

Haldızlar tarafından yaptırılan Haldız İş Merkezi’nin bir dönem yöneticiliğini yapan MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş ile Haldızlar arasında 2017 yılında tabela gerilimi yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre Haldızlar’ın uzun yıllar asansör sözünü yerine getirmemesi nedeniyle yönetim kararı alınarak binanın ismi olan “Haldız İş Merkezi” tabelası söküldü. Daha sonra yönetim olarak “Bahri Odabaş İş Merkezi” isminin asıldığı binayla ilgili kriz kent kamuoyunda “tabela krizi” olarak duyuldu. Daha sonra iddialara göre Haldızlar, “Bahri Odabaş İş Merkezi” tabelasını indirip “Haldız İş Merkezi” tabelasını yeniden astı.

VİNÇ İLE ADAYIN AFİŞLERİNİ SÖKMEK İSTEDİ

Odabaş, durumu yetkililere bildirirken iş merkezinin yöneticisi Hüseyin Haldız oldu. Odabaş, mahkeme kararı olmadan olağanüstü kongre yapılamayacağı, Haldız’ın yöneticiliğinin geçersiz olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Bir diğer yandan Odabaş, son yerel seçimlerde AKP İzmit Belediyesi Adayı Sibel Gönül’ün binada bulunan afişlerini sökmek için vinçle gelmiş, Odabaş, iş merkezinin hala yöneticisi olduğunu söyleyerek "Yönetimden izin almadan afiş asıldı" diyerek afişleri sökmek istemesini polis engellemişti.

“ARABAMLA GELDİĞİNDE SALDIRDI”

Bir diğer yandan Odabaş, 18 Mart 2019 günü yine iş merkezi ile ilgili Haldızlar tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Haldızlar da Odabaş hakkında şikayette bulunurken Odabaş, Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkemede verdiği ifadede “Daha önce ismi Haldız İş Merkezi olan binanın isminin değiştirilmesi konusunda yönetim olarak karar almıştık. İsim değişikliği için binanın müteahhitti olan Macit Haldız ile aramda sorun vardı. Olay günü iş merkezine gittim. Bu konuda tehditler aldığımdan önceden polis çağırmıştım. Ben arabamla geldiğimde ilk olarak Hüseyin Haldız benim boğazımı sıkıp aracıma saldırdı. Ben aracımı farklı bir yere çekip tekrar indiğimde bu sefer diğer Hüseyin Haldız benim alnıma yumruk attı. Saldırmaya devam etse de polisler araya girdiği için başka bir darbede bulunamadı. Diğer sanık Kenan Karslı da bana birkaç defa vurmaya çalıştı ancak yine araya girenler olduğundan vuramadı. Benim tüfeğime yönelmem konusundaki beyanları kabul etmiyorum. Polisler kendileri bagajıma bakarak silahı aldılar” dedi.

“BİZİ SİLAHIYLA TEHDİT ETTİ”

İş merkezinin yöneticisi Hüseyin Haldız verdiği ifadede, “Bahri Odabaş, benim şu anda yöneticisi olduğum Haldız İş Merkezi’nin eski yöneticisidir. Benim ondan sonra yönetici olmam nedeniyle bana husumet beslemektedir. Olay günü kendisiyle hiçbir fiziksel temasım olmadı. Polislerin de bulunduğu bir sırada aramızda yaklaşık 15 metre mesafe varken sözlü bir tartışma yaşadık. Herhangi bir tehdit içerikli söz söylemedim. Odabaş’ın boynunu sıkmam da söz konusu değildir. Hatta şahıs bizi silahıyla tehdit etmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“BAHRİ BEY’E VURMADIM”

İş merkezinde ofisi bulunan, sanık olarak yargılanan Hüseyin Haldız ise ifadesinde “Kargaşayı fark edince aşağıya indim. O sırada Bahri Odabaş ile diğer Hüseyin Haldız’ın sözlü olarak tartıştıklarını gördüm. Çok sayıda polis olduğu için birbirlerine herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadılar. Tartışmayı ayırmak için araya girdim. Bu sırada Bahri Bey beni itti. Ben Bahri Bey’e vurmadım. Bahri Bey “Hepinizi vuracağım” diyerek aracına gitti. Aracından aldığı tüfeği polisler alından aldılar. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“BAHRİ BEY’İ ÇOK KÖTÜ DÖVECEKTİ”

Tanık olarak ifade veren Numan Gülşah, “Tesadüfen olay yerinden geçerken olaya şahit oldum. Bahri Bey beni görünce arabasını yol kenarına çekerek durakladı. Selam vermek için camı açarken Haldız ailesi Bahri Bey’in üzerine çullandı. Yaşı büyük olan Hüseyin Haldız, Bahri Bey’in araç kapısını açtı ve boğazını sıktı. Yaşı küçük olan Hüseyin Haldız ise Bahri Bey’in kafasına yumruk attı. İkisi de hakaretler etmeye başladı. Kenan isimli kişi de olaya müdahil olup Bahri Bey’e hakaret etmeye başladı. Her iki Hüseyin de Bahri Bey’e hitaben “seni gebertiriz” dediler. Genç olan Hüseyin, Bahri Bey’e hitaben “Ben seni evinden de almasını da bilirdim ancak burada denk geldik” dedi. Bahri Bey’in birine vurduğunu görmedim. Kenan isimli şahıs Bahri Bey’e hitaben “şizofren nasıl bu binanın önündeki tabelayı kaldırırsın” dedi. Polisler müdahale etti. Etmeselerdi Bahri Bey’i çok kötü dövecekti” ifadelerine yer verdi.

MAHKEME, KARARINI AÇIKLADI

Tanık olarak ifade veren Emrah Altınkaya ise, “Ben iş merkezine tabela değiştirmek üzere gitmiştim. Binada bulunan AK Parti İl Başkanlığı’ndan bazı yöneticiler müsaade etmediler. Bahri Bey’in yönlendirdiğini söyleyince böyle bir yetkisi olmadığını söylediler. Bunun üzerine biz de tabelayı değiştirmedik. Tartışma ile ilgili bilgim ve gördüm yoktur” dedi. Mahkeme, iş merkezinin yöneticisi Hüseyin Haldız hakkında basit yaralama suçu ile ilgili “Basit tıbbı müdahale ile giderilebilir yaralama” suçunu işlediği anlaşıldığı belirterek 120 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına daha sonra indirim uygulayarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Tehdit suçundan da yargılanan Hüseyin Haldız’a mahkeme, suçun işlendiğinin anlaşıldığını belirterek önce 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına daha sonra ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“VİNÇLE HER ŞEYİ İNDİRTTİRECEĞİM”

Mahkeme, Kenan Karslı’nın beraatına karar verirken diğer Hüseyin Haldız için 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, indirim uygulayarak 2 bin TL adli para ile cezalandırılmasına karar verdi. Haldız’ın daha önce başka bir dosyadan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğu için yeniden aynı karar uygulanmadı. Sanık olarak da yargılanan Bahri Odabaş hakkında açılan basit yaralama suçundan Odabaş’ın beraatına karar verildi. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Odabaş, “Yasal yönetici Bahri Odabaş. Bahri Odabaş’ı binaya sokmuyorlar. Aidatlarını illegal yoldan bu vatandaşa ödüyorlar. Yasadışı yönetim devam ediyor. Ben yakında bir vinç gönderip hem Haldız tabelasını hem de genel başkan posteri dahil ortak alana asılan her şeyi indirttireceğim oradan. AKP, Haldız’ın yeğenine yöneticilik yaptırıyor” dedi.