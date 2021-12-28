İzmitliler dev kar küresiyle yeni yıla neşe ile giriyor

2022 yılına sayılı günler kala yılbaşı heyecanı tüm İzmit’i sararken ilçenin dört bir yanını renklendiren ve özellikle kent merkezini ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi, geçmiş yıllarda büyük ilgi gören devasa kar küresini yeniden Belsa Plaza önüne getirdi. Belsa Plaza Ana Hizmet Binasının önünü ve Sabri Yalım Parkı’nı düzenleyerek kenti yılbaşı havasına sokan İzmit Belediyesi, kar küresi ile yılbaşı konseptini daha da eğlenceli hale getirdi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Yılbaşına rengarenk girecek şehirde konsepte uygun olarak hazırlanan kar küresi, belediyenin önüne yerleştirildi. Daha önceki senelerde de belediye önüne kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kar küresi, bu yılbaşında da İzmitlilerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar dev kar küresinin içerisine girerek fotoğraf çektiriyorlar.