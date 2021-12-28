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28 Ara 2021 - 13:03- Gündem G: 28 Ara 2021 - 13:15

Vinçten metro tüneline düşen operatör öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatının şantiyesinde vinçten tünele düşen operatör Nail Tor (45), yaşamını yitirdi.  
Vinçten metro tüneline düşen operatör öldü mask

Olay, dün Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi'ndeki metro inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Vinçte çalışan operatör Nail Tor, çimento aktarımı yaptığı sırada borunun çarpması sonucu dengesini kaybedip, tünele düştü. 60 metre yükseklikten düşen Tor, hayatını kaybetti. Nail Tor'un cesedi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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28 Ara 2021 - 13:03 Kocaeli/ Gebze- Gündem

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