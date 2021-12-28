Erzurumlular şampiyonluğu doyasıya kutladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği kutlama programına katıldı

20 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Derince Belediyesi’nin Derince Hemşeri Dernekleri Platformu ile birlikte düzenlediği Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası’nda yaşanan heyecan geçtiğimiz günlerde oynanan final maçlarıyla sona ermişti. 20 takımın katılımıyla gerçekleşen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvada şampiyonluğa Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ni finalde penaltılarla mağlup eden Kocaeli Erzurumlular Derneği ulaşmıştı. Turnuvayı şampiyonlukla noktalayan Kocaeli Erzurumlular Derneği, dernek binasında bir kutlama programı düzenledi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonluk kutlamasına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, STK başkan ve yöneticileri ile dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN AYGÜN’DEN DOSTLUK MESAJI

Programa katılanlara teşekkür eden Dernek Başkanı Avni Gözütok yaptığı konuşmada “Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Centilmenlik ön planda oldu. Bu sebepten dolayı emeği geçen belediye başkanımıza, komiteye, futbolcularımıza ve katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçen takım arkadaşlarımıza, bizleri destekleyen dadaşlara, dostlarımıza ve sponsor olan iş adamlarımıza ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı konuşmada turnuvanın dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğini belirterek “Şampiyonluğa ulaşan Kocaeli Erzurumlular Derneği’ni Dernek Başkanımız Avni Gözütok nezdinde kutluyor, ayrıca turnuvada mücadele eden tüm derneklerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi. Çeşitli ikramların yapıldığı THM Sanatçısı Atilla Özdemir’in de sahne aldığı programda ayrıca dernek üyesi sporculara teşekkür belgeleri takdim edildi.