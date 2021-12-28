En sağlıklı organizasyon

Özel ve Kamu Kurumlarında 16 takımın katıldığı geleneksel turnuva grup maçları sonrasında çeyrek final, yarı final ve final maçları ile toplam 1 hafta sürdü. Pazar akşamı oynanan final maçı Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi ekipleri arasındaydı. Kıyasıya mücadele ile geçen karşılaşma Kocaeli Devlet Hastanesi galibiyeti ile sonuçlandı. Konu ile ilgili Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman açıklamada bulunurken “Bu turnuvayı, 2021 yılı SAĞLIK ÇALIŞANLARI yılı etkinlikleri kapsamında yaptık. Amacımız Sağlık Çalışanlarını kaynaştırmak ve bir araya getirmekti. Yaklaşık 1 hafta süren turnuva çok zor ve zahmetli geçti. Turnuvanın ana teması ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 112 farkındalık oluşturmak ve AMBULANS'A YOL HAYAT'A CAN VER Sloganı ile birlikte ambulans hizmetlerimize ve vatandaşlarımızın ilgisini çekmekti.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu vesile ile bizlere destek ve katkı sağlayan değerli kurumlarımız, sponsorumuz Son Durak Halı Saha ekibine, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Antrenörlük ve Danışmanlık hizmetleri nedeniyle Osman Kaba hocamıza, Kocaeli İl Hakemimiz Melih Yıldırım'a, ayrıca turnuva boyunca bizleri yalnız bırakmayan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Zafer Cantürk hocamıza teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Şampiyon takım Kocaeli Devlet Hastanesi ekibini tebrik ediyorum” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Kupa töreni renkli ve eğlenceli olan etkinlikte Sağlıkça Başkanı Adem Yaman bütün sporculara Katılım Sertifikası takdim etti. Final maçını oynayan 2. takıma plaket takdim verilirken, Şampiyon olan Kocaeli Devlet Hastanesi takımına kupasını Sağlıkça Başkanı Adem Yaman ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr Zafer Cantürk takdim etti.