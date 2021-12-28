Doğan hocamızı kalbimize gömdük

Milli futbolcu, Kocaelispor eski teknik direktörlerinden Doğan Akı toprağa verildi. 85 yaşında İzmir’de hayatını kaybeden Beşiktaş ve Altay gibi birçok kulüpte forma giyen ve başarı dolu 36 yıllık futbol hayatı ile gönüllerde taht kuran milli futbolcu Doğan Akı, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

DOĞAN AKI KİMDİR?

Doğan Akı, 1936’da Nazilli’de doğdu. Nazilli’nin iki takımı vardı, biri Menderesspor, diğeri Sümerbank fabrikasının takımı Nazilli Sümerspor. Önce siyah-beyaz formalı Menderesspor’da oynadı. 1952 yılında on altı yaşındayken Nazilli Sümerspor’a geçti. İki yıl Nazilli Sümerspor’da oynadı. Sümerspor’da oynarken, Altaylı yöneticilerin dikkatini çekti. Akı, kısa süre sonra İzmir’e davet edildi ve mukavele imzalandı. Akı, böylelikle 1954 yılında Altaylı oldu. 1970’te jübile yaptı. Kurslara katılıp teknik direktör olan ve Altay altyapısında çalışırken, sıkıntılı bir dönem sonunda A takım teknik direktörlüğüne getirilen Akı, daha sonra Kocaelispor’a geldi. Akı, sırası ile 1973’te Ordu, 1974’te Malatya, 1975-76 sezonunda Konya, 1977 sezonunda Balıkesir ve ardından tekrar Altay’a döndü. Akı, futbolculuk kariyerinde olduğu gibi antrenörlük kariyerini de Altay’da sonlandırdı.