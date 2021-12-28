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28 Ara 2021 - 13:34- Spor G: 28 Ara 2021 - 13:35

Haydi kızlar!..
Haydi kızlar!.. mask

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezonun üçüncü maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadele bugün saat 12.00’de başlayacak. İlk iki maçını kaybeden kızlarımızda hedef sezonun ilk galibiyetine ulaşmak. Hatay ekibi de ilk iki maçını kaybetti. Bu maç iki takım adına 6 puan değerinde.
# Kadın

28 Ara 2021 - 13:34 - Spor

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