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28 Ara 2021 - 13:38- Spor G: 28 Ara 2021 - 13:39

Kartepeli yüzücüler kimseye madalya bırakmadı

Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları 37 ilden 142 kulüp ve 1300 sporcunun yarıştığı Trabzon ve Edirne illerinden başarıyla döndü
Kartepeli yüzücüler kimseye madalya bırakmadı mask
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Türkiye Yüzme Federasyonu11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında 10-12 Aralık 2021 Trabzon ve 17-19 Aralık 2021 Edirne illerinde düzenlenen, toplamda 37 ilden 142 kulüp ve 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda Kartepe Yüzme Takımı sporcuları kazandıkları madalyalarla gurur kaynağı oldu.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Kartepe Yüzme Takımı sporcuları Baş Antrenörleri Cihangir Akgün ve Hazar Saraç eşliğinde sporcularokul öncesi ve sonrasında düzenli olarak antrenman yapmalarının yanı sıra yıl boyunca haftanın 6 günü antrenman yaparak başarılı sonuçlar elde ettiler.

İKİ ALTIN MADALYA

Kartepe Yüzme Takımı sporcularından Mihrimah Asya Tekbaş 50m kelebek stilde altın madalya, Selinsu Sevinç 50m serbest stilde altın madalya, Ahmet Tuğra Turhan 100m serbest stilde gümüş madalya, Ayşe Sinemis Koç 100m sırtüstü stilde bronz madalya, Eylül Erva Kaval 50m serbest stilde bronz madalya, Çağan Çukacı 50m sırtüstü stilde bronz madalya ve Çınar Çolak 50m kurbağalama stilde bronz madalya kazanırken, Elif NerisKöse, Arda Akçay ve Nisa Nur Işık katılım barajını geçerek final müsabakalarında ilimizi başarı ile temsil ettiler.

GURUR DUYUYORUM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Sporcularımızdan böyle güzel başarılı haberleri aldıkça gurur duyuyorum. Onları yetiştiren anne-babalar, hocalarını gönülden tebrik ediyorum. Eğitimde, sporda, sanatta başarılı gençlerimizin çoğalması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Tüm imkanlarımızla gençlerimizin hem başkanı, hem abileri olarak arkasındayım” açıklamasında bulundu.

 

# Kartepe

28 Ara 2021 - 13:38 - Spor

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