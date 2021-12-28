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28 Ara 2021 - 13:39- Spor G: 28 Ara 2021 - 13:40

Helal size !..
Helal size !.. mask

Marmara Koleji yüzücüleri Türkiye rekoru kırarak çok sayıda madalyanın sahibi oldu.  Kocaeli Marmara Koleji son haftalarda düzenlenen yüzme yarışlarında dikkat çekici başarılar elde etti. Lise öğrencilerinden Kuzey Tunçelli, Türkiye rekoru kırarak 14 yaşta “En İyi Erkek Sporcu” ödülünü aldı. Kocaeli Marmara Koleji ayrıca Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Kocaeli Şampiyonası’ndan da birçok derece ve madalyayla döndü.  Tunçelli, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda14 Yaş 1500 metre serbest yüzmede Türkiye rekoru kırdı. Kuzey Tunçelli bu şampiyonada aynı zamanda “En İyi Erkek Sporcu”seçildi. Bu arada Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Kocaeli Şampiyonası’nda da 400 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 1., 100 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 3., Yiğit Bayrak 4., 200 m kelebek stilde Yiğit Bayrak 1., 200 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 1., Yiğit Bayrak 2. oldu. Toplam 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak yarı finallere girmeye hak kazandı.

28 Ara 2021 - 13:39 - Spor

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Helal size !..
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