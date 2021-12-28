Marmara Koleji yüzücüleri Türkiye rekoru kırarak çok sayıda madalyanın sahibi oldu. Kocaeli Marmara Koleji son haftalarda düzenlenen yüzme yarışlarında dikkat çekici başarılar elde etti. Lise öğrencilerinden Kuzey Tunçelli, Türkiye rekoru kırarak 14 yaşta “En İyi Erkek Sporcu” ödülünü aldı. Kocaeli Marmara Koleji ayrıca Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Kocaeli Şampiyonası’ndan da birçok derece ve madalyayla döndü. Tunçelli, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda14 Yaş 1500 metre serbest yüzmede Türkiye rekoru kırdı. Kuzey Tunçelli bu şampiyonada aynı zamanda “En İyi Erkek Sporcu”seçildi. Bu arada Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Kocaeli Şampiyonası’nda da 400 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 1., 100 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 3., Yiğit Bayrak 4., 200 m kelebek stilde Yiğit Bayrak 1., 200 m serbest stilde Kuzey Tunçelli 1., Yiğit Bayrak 2. oldu. Toplam 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak yarı finallere girmeye hak kazandı.
28 Ara 2021 - 13:39- Spor Güncelleme: 28 Ara 2021 - 13:40
Helal size !..
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.