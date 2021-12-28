Emniyet kemeri kullanımında yapılan hatalar hayati sonuçlara yol açıyor

Çalışanların birçok kişisel koruyucu ekipmanı kullanabilmeleri için sık sık talimatlara ihtiyacı olmayabilir fakat emniyet kemeri kesinlikle bunların dışında kalıyor. Yanlış takıldığında çalışanları korumaktan ziyade onlara ve iş ortamına zarar verebilen emniyet kemerlerinin doğru kullanımı hakkında çalışanlara düzenli aralıklarla eğitim verilmesi gerekiyor. Ülkemizdeki enerji ve inşaat projelerinin birçoğunda yüksekte çalışma risklerinin yaygın bulunduğunu ve bu risklerden korunmak için başta gelen ekipmanın da emniyet kemerleri olduğunu aktaran Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, kemerler takılırken en çok yaşanan 3 yanlışı paylaşıyor.

1-Gerekli kontrollerin yapılmaması.

İşlerin aciliyeti, iş ortamında en sık rastlanan ve dikkat dağınıklığına neden olan faktörlerin başında geliyor. Ancak iş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda zaman sıkışıklığı bir takım önemli kontrollerin önüne geçmemeli. Çünkü acele, özensiz ve eksik yapılan kişisel koruyucu donanım kontrollerinde ekipmandaki hasar ya da uygunsuzluklar atlanabiliyor ve bu durum ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Burada emniyet kemerlerinin çalışanlar tarafından kullanım öncesinde kontrol edilmesi ciddi önem arz ediyor. Özellikle son incelemede işaretlenen muayene etiketinin yanı sıra bir emniyet kemerinin D halkasının, tokalarının, kemerlerinin ve dikişlerinin kontrolü, kemerin kullanıma uygun olup olmadığı hakkında fikir verebilir ve olası kayıpları engelleyebilir.

2. Emniyet kemerini doğru şekilde takmamak.

Yüksekte çalışma risklerine karşı çalışanın tüm vücudunu korumak üzere tasarlanmış olan emniyet kemerleri, ihmal ya da bilgisizlik yoluyla yanlış kullanılırsa kendisinden beklenen faydayı vermez. Hatta uygun şekilde vücuda ayarlanmamış olan bir emniyet kemeri ile çalışmak, neredeyse kemersiz çalışmak kadar tehlikeli olabilir. Emniyet kemerlerinin enerji, inşaat gibi farklı sektörler için özel olarak tasarlanmış çeşitleri olduğu gibi kendi içinde de bel destekli ya da paraşüt tipi gibi farklı modelleri olabiliyor. Bu farklılıklara uygun olarak kullanıcılara kullanımlar konusunda eğitimler verildiği takdirde riskler de minimuma indirgeniyor. Eğitim almamış çalışanlardan, emniyet kemerini ilgili lanyard ile doğru kullanmasının veya göğüs kemerini doğru ayarlamasının beklenemeyeceğini aktaran Murat Şengül, bir emniyet kemerinin olası düşme olayında can kurtarabilmesi için doğru seçilmiş, doğru incelenmiş ve en önemlisi çalışan tarafından doğru giyilmiş olması gerektiğini vurguluyor.

3. Aşırı kullanım.

Emniyet kemerleri dayanım süreleri olan kişisel koruyucu ekipmanların başında geliyor. Üreticiler tarafından belirlenen raf ömrü ya da kullanım ömrü sona eren emniyet kemerlerinin çalışanlardan toplanması ve yenilerinin verilmesi gerekiyor. Sadece gözle bakarak incelendiğinde emniyet kemerinde bir sorun yok gibi görünebilir ancak performansında sorun olup olmadığını öğrenmek için düzenli kontrollerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Murat Şengül; fiziki olarak hasar, aşınma ya da arızası olan kemerlerin tespit anında derhal kullanım dışı bırakılmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyor.