Yarımca’ya yeni kent meydanı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz çıkışında dernek lokalinde hem cemaatle selamlaşan hem de sohbet eden Başkan Şener Söğüt, vatandaşların taleplerini de dinledi. Bölgede yapılacak olan kent meydanı ve park düzenlemesi ile ilgili de soruları cevaplayan Başkan Şener Söğüt, “Körfez’e ve Yarımca’ya yakışan bir kent meydanı olacak.
PARK DA YENİLENECEK
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 6 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Alan içerisinde sağlık ocağı, yeşil alan ve cafe yapısından oluşan meydan düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca yolun alt kısmında yer alan ve yaklaşık 8 dönümlük alana sahip 75.yıl Cumhuriyet Parkı’nı da yeniden düzenleyeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.