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28 Ara 2021 - 14:58- Gündem G: 28 Ara 2021 - 15:00

Yarımca’ya yeni kent meydanı
Yarımca’ya yeni kent meydanı mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.  Namaz çıkışında dernek lokalinde hem cemaatle selamlaşan hem de sohbet eden Başkan Şener Söğüt, vatandaşların taleplerini de dinledi. Bölgede yapılacak olan kent meydanı ve park düzenlemesi ile ilgili de soruları cevaplayan Başkan Şener Söğüt, “Körfez’e ve Yarımca’ya yakışan bir kent meydanı olacak.

PARK DA YENİLENECEK

Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 6 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Alan içerisinde sağlık ocağı, yeşil alan ve cafe yapısından oluşan meydan düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca yolun alt kısmında yer alan ve yaklaşık 8 dönümlük alana sahip 75.yıl Cumhuriyet Parkı’nı da yeniden düzenleyeceğiz” dedi.
# sağlık

28 Ara 2021 - 14:58 - Gündem

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