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28 Ara 2021 - 15:06- Asayiş G: 28 Ara 2021 - 15:09

Kocaeli Emniyeti'nden operasyon! Aranan 22 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlar nedeniyle haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, birden fazla kişi tarafından silahla yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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28 Ara 2021 - 15:06 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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