Kocaeli Emniyeti'nden operasyon! Aranan 22 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, birden fazla kişi tarafından silahla yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.