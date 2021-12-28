Kocaeli Emniyeti'nden operasyon! Aranan 22 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, birden fazla kişi tarafından silahla yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.