Feci kazada can veren anneye son veda

Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral’a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavisi devam eden Koral, dün yaşamını yitirdi. Genç kadına çarpan sürücü B.N.’nin gözaltına alındığı, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi. İki çocuk annesi Zehra Uzunoğlu Koral’ın cenazesi, Başiskele ilçesinde bulunan Körfez Mahallesi Körfez Cami’de kılınan namazın ardından, Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Canan - Araba alin daha cogalin yollara sigmayin 150 hiz yapan bu teneke kutulari eski köyluler gibi kasaba meydaninda beygir kullanir gibi kullanin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.