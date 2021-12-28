Emekli öğretmen koronavirüse yenildi

İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde ikamet eden, İzmit Ortaokulundan emekli fen bilgisi öğretmeni, 2 çocuk babası Reşit Bahçivan (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, kocaeli flas haber, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli, Gölcük, Kartepe, İzmit, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, Çayırova, kocaeli guncel haberler, , Körfez, Gebze, kocaeli son dakika, kocaeli gündem, Dilovası, son dakika haberleri, Darıca, Başiskele, çocuk, covid-19
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.