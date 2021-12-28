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28 Ara 2021 - 15:57- Gündem G: 28 Ara 2021 - 16:02

Emekli öğretmen koronavirüse yenildi
Emekli öğretmen koronavirüse yenildi mask

İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde ikamet eden, İzmit Ortaokulundan emekli fen bilgisi öğretmeni, 2 çocuk babası Reşit Bahçivan (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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28 Ara 2021 - 15:57 - Gündem

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