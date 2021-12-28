Çeyrek finali avuçlarımızın içinden kaçırdık! “5-3”

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçı uzatmalarda 5-3 kaybeden yeşil siyahlılar kupaya veda etti.

BENHUR 2 GOL ATTI, PEREIRA KIZARDI

Kocaelispor’un gollerini 40’ta penaltıdanve 110’da Benhur, 68’dede Pereira attı. Kasımpaşa’ya turu getiren golleri ise 4. dakikada Morthada, 50’de Ahmet, 100’de Tarkan, 105 Alpay (KK), ve 116’ta da Yusuf kaydetti. Maçın hakemi Burak Şeker ise skor 2-2’yken Pereira’yı önce faul yaptığı ardından itiraz ettiği için kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

AH ATİLA AHH!

Maçın kırılma anı ise normal sürenin uzatmalarında yaşandı. Atila kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı, sağ ayağı ile topu kaleye gönderdi ancak savunmadan seken topu kornere çıktı. Kocaelispor lige döndü ve yeşil siyahlılar ikinci yarının ilk maçını 8 Ocak’ta Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL - İstanbul