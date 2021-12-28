Kamyona çarpan panelvan araç paramparça oldu

Alınan bilgiye göre Körfez Şirinyalı D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir panelvan araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen panelvan araç adeta bir karton gibi yırtılarak parçalandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapalı kalırken parçalanan araç çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.