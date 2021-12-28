Kamyona çarpan panelvan araç paramparça oldu

Alınan bilgiye göre Körfez Şirinyalı D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir panelvan araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen panelvan araç adeta bir karton gibi yırtılarak parçalandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapalı kalırken parçalanan araç çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.