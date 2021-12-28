Bağımlıkla mücadeleyi konuştular: Kurulun bütçesi yok

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında gerçekleştirildi.Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İlçe Kaymakamları, Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

“BELLİ BİR SEVİYEYE GELDİK”

Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey konunun öneli olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Gerek kolluk görevlilerimiz gerek se diğer kurumlarımızın el birliği ile çalışmaları hem önleyici hem de iyileştirici çalışmalarda belli bir seviyeye geldik. Personel kapasitemizle uyuşturucuyla mücadeleyi daha geniş alanda yürütme çabası içerisindeyiz. Elbette bağımlılık deyince hepimizin aklına uyuşturucu geliyor ama bu çeşitlendi. Biraz sonra sunumların içinde de yer alacak” ifadelerini kullandı.

“İMKANLARINIZ İLE DESTEK VERMELİSİNİZ”

Üniversiteden hocalarla projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Avşarbey, “Pilot uygulamaları sunacaklar. Sizlerden beklentimiz, bütün kurumsal imkanlarınızla ile destek vermeniz. Bu toplantıların sadece usulen yapılan toplantılardan öteye geçmeli artık. Rakamları gördükten sonra birşeyler yapmak gerekiyor. Arkadaşlarımızın sunumlarından sonra her kurum üstüne düşeni nasıl yapması gerektiğin düşünmeli. Bu kurumun sekreteryasını il sağlık müdürlüğümüz yapıyor. Hazırladığınız, hazırlayacağınız projeleri paylaşabilirsiniz” dedi.

“TÜM KOCAELİ’Yİ KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Görüş ve öneri bölümü öncesi söz alan Vali Yardımcısı Avşarbey, “Bu usül doğru mu buradan gitmemiz lazım. İlin en üst seviyede oluşturulmuş bir kurul ama tek kuruş bütçe yok projeleri yürütmek için. Gönüllü arkadaşlarımızın katkılarını bu kurula açmak lazım. Milli eğitimde bu alanda gerçekten bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu konuyu önemseye ideal sahibi kimselerle çalışmak istiyoruz. Sırf bürokratik bir gereği. Yerine getirmek için yapılan toplantılardan bir şey çıkmadığını biliyoruz. Onun için daha uygulanabilir gerçekçi projeler belirleyip arkadaşlarımız ile gerçekleştirmek istiyoruz. Birden Kocaeli’yi kurtarmak mümkün değil ama kurtarabileceğimiz bir alanı belirleyip o alanda çalışmak istiyoruz. Onun için sizlerden katkı verebilecek bilgi sahibi arkadaşları yönlendirmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

SUNUMLAR YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi, KOÜ Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı ve İl sağlık Müdürlüğü yetkililerince sunum yapılarak, 2021 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler, yapılan operasyonlar, gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetleri hakkında toplantıya katılan kurul üyelerine bilgiler verildi.