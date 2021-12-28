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28 Ara 2021 - 16:20- Gündem G: 28 Ara 2021 - 16:23

Komşularını öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 6 sanık yeniden hakim karşısında

Kocaeli’de çıkan tartışmada komşularının başına taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 6 zanlı, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukatlar savunma yaparken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Komşularını öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 6 sanık yeniden hakim karşısında mask
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Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE VE DURUŞMANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sanıkların Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanıklar katıldı. Önceki celsede cumhuriyet savcısı, sanıkların ’haksız tahrik altında’ suçu işlediğine kanaat getirerek, 6 sanığın da ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verilen sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

# sağlık

28 Ara 2021 - 16:20 - Gündem

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