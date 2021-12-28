İZMEK Halk Oyunları Kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), bireylerin hayatlarına olumlu dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Vatandaşlara meslek edindirmek amacıyla kurulan İZMEK, gerçekleştirdiği sosyal etkinlik ve kişisel gelişim kursları ile de büyük ilgi görüyor.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ
Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kurslardan biri de İZMEK Halk Oyunları Kursu olarak dikkat çekiyor. Türk kültürünün vazgeçilmez yapı taşlarından olan halk oyunlarının öğretildiği kurslarda Azmi Yurtkulu, İzmir yöresi Zeybek ekibi ile 50 katılımcıya ve Işık Polat’ta Trabzon ve Kırklareli yöresi olmak üzere 40 yetişkin ile 15 çocuk kursiyere haftada 4 gün eğitim veriyor. Kurslara katılan gençler ve yetişkinler, farklı yörelerden esintilerin eşliğinde hem keyifli vakit geçiriyor hem de yöresel kültürün tanıtımına ve yayılmasına katkı sağlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.