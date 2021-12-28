İzmit Belediyesi ilk flaş döneminde  rekor miktarda istiridye mantarı hasat etti

İzmit’te tarımsal üretim hamleleriyle çiftçiye yeni üretim alanları oluşturan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda mantar üretim tesisi kurdu. İnsan sağlığına büyük katkı sağlayan, protein bakımından zengin istiridye mantarı üretimine başlayan İzmit Belediyesi kısa süre önce mantarların ilk hasadını gerçekleştirdi. Süreç boyunca toplam 10 ton istiridye mantarının hasat yapılması planlanıyor. Vatandaşlara mantar üretimi eğitimi de veriliyor. Müracaatların devam ettiği eğitim programından bugüne kadar 5 vatandaş faydalandı.

VATANDAŞA ULAŞTIRILIYOR

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerince organik şekilde yetiştirilen istiridye mantarları ilk hasatın ardından Kardeş Eller Gıda Bankası’na gönderilmeye başlandı. 3 safhada üretilen mantarların her 1 safhasına flaş deniyor. Bu ilk flaş döneminde de toplam 1452 kilogram istiridye mantarı hasat edildi ve hasat edilen mantarlar Kardeş Eller Gıda Bankası üzerinden vatandaşlara ulaştırıldı.