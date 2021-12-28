CHP Karamürsel’de istifa depremi!

CHP Karamürsel ilçe yönetiminde 10 kişi istifa etti. Alınan bilgiye göre istifa nedeni olarak, Başkan Suat Ülkü’nün çalışmaması ve yönetimin önünü tıkaması gerekçe olarak sunuldu. İstifa eden 10 kişi dilekçelerini bugün CHP Kocaeli İl Başkanlığına iletti. Böylelikle yönetimde çoğunluk istifa ettiği için ilçe yönetimi de düşmüş oldu.
İŞTE İSTİFA EDEN İSİMLER:
Anıl Aksu
Recep Küçük
Seçkin Turan
Gülseli Özalp
Şeyda Kalaycıoğlu
Murat Engindeniz
Gürsel Öztürk
Feryal Denizel
Volkan Özdinç
Cengiz Can
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.