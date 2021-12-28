CHP Karamürsel’de istifa depremi!

CHP Karamürsel ilçe yönetiminde 10 kişi istifa etti. Alınan bilgiye göre istifa nedeni olarak, Başkan Suat Ülkü’nün çalışmaması ve yönetimin önünü tıkaması gerekçe olarak sunuldu. İstifa eden 10 kişi dilekçelerini bugün CHP Kocaeli İl Başkanlığına iletti. Böylelikle yönetimde çoğunluk istifa ettiği için ilçe yönetimi de düşmüş oldu.

İŞTE İSTİFA EDEN İSİMLER:

Anıl Aksu

Recep Küçük

Seçkin Turan

Gülseli Özalp

Şeyda Kalaycıoğlu

Murat Engindeniz

Gürsel Öztürk

Feryal Denizel

Volkan Özdinç

Cengiz Can