Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesinde bulunan ve trafo üretimi yapan bir fabrikada çalışan 40 yaşındaki Ali Kalaycı'nın üzerine metal trafo malzemesi düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Kalaycı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Başiskele Kullar Yakacık Mahallesinde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Kalaycı'nın ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.