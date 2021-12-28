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28 Ara 2021 - 20:31- Asayiş G: 28 Ara 2021 - 20:32

Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Başiskele Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan trafo üretim fabrikasında çalışan 40 yaşındaki Ali Kalaycı, üzerine trafo malzemesi düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Fabrika işçisi feci şekilde can verdi mask
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Alınan bilgiye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesinde bulunan ve trafo üretimi yapan bir fabrikada çalışan 40 yaşındaki Ali Kalaycı'nın üzerine metal trafo malzemesi düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Kalaycı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Başiskele Kullar Yakacık Mahallesinde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Kalaycı'nın ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
# Başiskele, sağlık, çocuk

28 Ara 2021 - 20:31 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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