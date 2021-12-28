Reklamı Kapat
28 Ara 2021 - 21:36- Gündem G: 28 Ara 2021 - 21:39

Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 184 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.
Yeni vaka sayısında büyük artış! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Aralık Salı gününün verilerine göre, 368 bin 842 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 32 bin 176 yeni vaka tespit edilirken 184 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 23 bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.
# sağlık, Omicron, covid-19

28 Ara 2021 - 21:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.588.926 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İZMEK Halk Oyunları Kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor mask
İZMEK Halk Oyunları Kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor
Komşularını öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 6 sanık yeniden hakim karşısında mask
Komşularını öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 6 sanık yeniden hakim karşısında
Emniyet kemeri kullanımında yapılan hatalar hayati sonuçlara yol açıyor mask
Emniyet kemeri kullanımında yapılan hatalar hayati sonuçlara yol açıyor
Yarımca’ya yeni kent meydanı mask
Yarımca’ya yeni kent meydanı
“Çayırova’yı el birliğiyle inşa edeceğiz” mask
“Çayırova’yı el birliğiyle inşa edeceğiz”
KÖGYAR-DER: Ayrım yapmadan tüm gençlerimizin yanındayız mask
KÖGYAR-DER: Ayrım yapmadan tüm gençlerimizin yanındayız
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL