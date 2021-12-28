Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Topçular Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir çanta içinde yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen bebek bulundu. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan ve sadece Suriyeli birkaç ailenin yaşadığı sokaktaki Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından fark edilen bebek, o esnada yoldan geçmekte olan bir motokurye tarafından da görüldü. Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çanta içinde sokağa bırakılan ve yaklaşık 3 4 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık kontrolünün ardından ambulansla Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
28 Ara 2021 - 22:45- Gündem Güncelleme: 28 Ara 2021 - 22:46
3 aylık bebeği çantaya koyup sokağa attılar
İzmit Topçular Mahallesinde bir çanta içinde bırakılan 3 aylık kız bebek, mahalle sakinleri ve oradan geçmekte olan motokurye tarafından bulunarak polis ekiplerine teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.