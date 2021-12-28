3 aylık bebeği çantaya koyup sokağa attılar

Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Topçular Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir çanta içinde yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen bebek bulundu. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan ve sadece Suriyeli birkaç ailenin yaşadığı sokaktaki Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından fark edilen bebek, o esnada yoldan geçmekte olan bir motokurye tarafından da görüldü. Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çanta içinde sokağa bırakılan ve yaklaşık 3 4 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık kontrolünün ardından ambulansla Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.