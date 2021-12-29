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29 Ara 2021 - 09:29- Gündem G: 29 Ara 2021 - 09:31

Özlü, büyüklerinin hayır dualarını alıyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’nn ulu çınarlarını evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını almaya devam ediyor.

Özlü, büyüklerinin hayır dualarını alıyor mask

Başiskeleli hemşehrileriyle her fırsatta ve ortamda bir araya gelen Başkan M. Yasin Özlü, hasta ve yaşlı ziyaretleriyle büyüklerine hem moral veriyor hem de onların hayır dualarını alıyor. Bu kapsamda Başkan Özlü, örnek çalışmaları ve hizmetleriyle Başiskele’ye büyük değer katan Karşıyaka Belde Belediyesi’nin son belediye başkanı merhum Mustafa Çakır’ın kıymetli validesi Hasibe Teyzeyi ve geleceğin teminatı bir çok çocuğumuzu ve gencimizi yetiştiren emekli öğretmen Nurten Akay’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçenin ulu çınarlarının hal ve hatırını soran, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını birinci ağızdan öğrenen Başkan Özlü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda ekibine hemen talimatlarda bulunuyor.

"ALLAH BÜYÜKLERİMİZDEN RAZI OLSUN"

Başkan Özlü ziyaretlerle ilgili yapmış olduğu açıklamada “Özverili çalışmalarıyla ilçemize büyük hizmetlerde bulunmuş, samimiyetiyle hemşehrilerimizin gönlüne dokunmuş rahmetli Mustafa Çakır Başkanımızın validesi Hasibe teyzemizi ve emekli öğretmen Nurten Akay’ı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

# Başiskele
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29 Ara 2021 - 09:29 - Gündem

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