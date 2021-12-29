Gölcük zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere, tüm ürünlerde fiyat kontrolleri yapılıyor. Yapılan kontrollerde güncel fiyatlar kayıt altına alınıyor. Reyon ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık tespit edilen firmalar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerine de bilgi veriliyor.
FİYATLAR VE HİJYEN KONULARI KONTROL EDİLİYOR
Ekipler; fiyat etiket kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen konularında da günlük olarak kontrollerini sürdürüyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.