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29 Ara 2021 - 09:40- Gündem G: 29 Ara 2021 - 09:41

Gölcük zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Gölcük zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor mask

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere, tüm ürünlerde fiyat kontrolleri yapılıyor. Yapılan kontrollerde güncel fiyatlar kayıt altına alınıyor. Reyon ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık tespit edilen firmalar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerine de bilgi veriliyor.

FİYATLAR VE HİJYEN KONULARI KONTROL EDİLİYOR

Ekipler; fiyat etiket kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen konularında da günlük olarak kontrollerini sürdürüyorlar.
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29 Ara 2021 - 09:40 - Gündem

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