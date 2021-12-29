Büyük bir çekişmeye sahne olan Misli.com Golden League Futbol Turnuvası’nın final maçı bu cumartesi oynanacak. Vizyon İnşaat ile Şener GYD Karadeniz arasındaki maçı kazanan takım Kocaeli şampiyonu olarak 11,12 ve 13 Şubat’ta Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde boy gösterecek. Dev maç Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde saat 21.00’de başlayacak. Vizyon İnşaat yarı finalde Kralın Askerleri’ni, Şener GYD Karadeniz ise BFM Soğutma’yı mağlup ederek adlarını finale yazdırmıştı.
29 Ara 2021 - 09:41- Spor Güncelleme: 29 Ara 2021 - 09:42
Altın Lig’de şampiyon belli oluyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.