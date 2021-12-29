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29 Ara 2021 - 09:41- Spor G: 29 Ara 2021 - 09:42

Altın Lig’de şampiyon belli oluyor
Altın Lig’de şampiyon belli oluyor mask

Büyük bir çekişmeye sahne olan Misli.com Golden League Futbol Turnuvası’nın final maçı bu cumartesi oynanacak. Vizyon İnşaat ile Şener GYD Karadeniz arasındaki maçı kazanan takım Kocaeli şampiyonu olarak 11,12 ve 13 Şubat’ta Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde boy gösterecek. Dev maç Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde saat 21.00’de başlayacak. Vizyon İnşaat yarı finalde Kralın Askerleri’ni, Şener GYD Karadeniz ise BFM Soğutma’yı mağlup ederek adlarını finale yazdırmıştı.

29 Ara 2021 - 09:41 - Spor

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