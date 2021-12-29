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29 Ara 2021 - 09:40- Asayiş G: 29 Ara 2021 - 09:42

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A...
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.R.D. idaresindeki 34 BCH 092 plakalı otomobil, Barış Mahallesi'nde bariyere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
# sağlık

29 Ara 2021 - 09:40 - Asayiş

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