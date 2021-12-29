Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.R.D. idaresindeki 34 BCH 092 plakalı otomobil, Barış Mahallesi'nde bariyere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.