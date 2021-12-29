Akçay: Neye, kime göre başarısızlıktan bahsediyoruz?

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay 5-3 kaybedilen Kasımpaşaspor maçının ardından şehri en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti ve “Bu maç bir kayıp gibi görülmemeli” diye konuştu. Akçay öte yandan sezonun ilk yarısında topladıkları 24 puanın iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

KUTLUYORUM

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Kasımpaşa’ya 5-3 kaybeden Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi oynamaya çalıştıklarını söyleyen Akçay, şu ifadeleri kullandı: Ayakta kaldık ancak 1 kişilik eksiklik ister istemez açıklar vermemize ya da eksik davranış göstermemize neden oldu. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Kocaeli’ye yakışır bir ayakta duruş gösterdiler.

BAZI KESİMLER MEMNUN OLMUYOR

Kupada gitmek isterdik. Kupalar kazanan bir camianın temsilcisi olarak biz de bir şeyler yapabilirdik ama nasip bu kadarmış. Fazla şikayetçi olmayacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı kesimler memnun olmuyor bu da normal. Camianın sorumluluğunu mutlaka taşıyoruz. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Camiayı onurlu şekilde temsil eden bir takım vardı. Mücadeleyi sürdürdük ama maçı kaybettik.

MÜCADELEYİ BIRAKIRSAK KAYBEDERİZ

Bu maç bir kayıp gibi görülmemeli. Mücadeleyi ya da ayakta durmayı bırakırsak asıl kayıp o zaman olur. En kısa sürede Süper Lig ’de yer almak için hem çabamız hem de duamız olacak. Her sistemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları var. Usta oyuncularla her sistemi yaparsınız. Elimizdeki transferlere bakarak buna bakacağız.

BEN DE Mİ KAFA ATAYIM?

Maçtan çıkmış ve beyine bazen kan gitmediği anlarda stres olabilir. Herkesin sakinleşmesini bekliyoruz. Futbolun içinde kırmızı kart da var tabii ki ama davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Rakip orada bana kafa atsa ben de mi kafa atacağım? O zaman karşılıklı atılırız. Kendisiyle konuşacağız ama bu saatte olmaz, gereken konuşmayı yapacağız.

TÜRK FUTBOLUNDA ÇOK GÖRÜLMÜŞ ŞEYLER DEĞİL

Tavır ve davranış olarak gerekeni yaparım. Karşınızda size saygı duyan insanlar olduğunda, bu durumu da karşı tarafa bırakırsınız. Yönetim kurulumuzun şu anda yaptığı tavır ve davranış, Türk futbolunda çok fazla olan bir durum değil. Antrenörüne sahip çıkması ve güvenmesi, takdir edilecek bir durum. Başarısızlığı konuşurken neye göre tarif ediyorsunuz? Bunun ucu açıktır. Neye göre, kime göre başarısızlık? Parametreler nedir?

ÜMRANİYE MAÇINDA ÇOK EKSİK OLACAĞIZ

Bana göre 24 puan iyi bir puan, kötü bir puan değil. Beklenen oyun kalitesini zaman zaman sürdüremedik. Özellikle son 4 hafta bunda zorluk yaşadık. Ama çözülebilecek bir durum bu. Transfer döneminde şansımızı kullanacağız. Yasa ve talimatlar gereği Ümraniyespor maçını yeni transferlerle oynayamıyorsunuz. Takım mühendisliği yaptığımızda 8 ya da 9 oyuncuyla çıkacağız. Ankaragücü maçıyla birlikte 4 haftalık süreçte bu değerlendirmeyi daha net konuşabiliriz.