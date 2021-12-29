Kocaeli Güneş galibiyetten daha fazlasını kazandı

Süper Amatör Lig A Grubu’ndaki son maçında KartepeBelediyespor’udeplasmanında Oğuzhan Şimşek ve Gökhan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanına uzanan Kocaeli Güneşspor hem moral hem de özgüven kazandı.
BAŞKAN UZUN’DAN KUTLAMA
Kulüp Başkanı Nebil Uzun“Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Kartepe maçını da kaybetseydik işimiz hayli zorlaşacaktı. Elde ettiğimiz galibiyet takıma 3 puanın yanında manevi olarak da çok katkı sağladı. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı mücadelelerinden ötürü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
BAY GEÇECEKLER
Kocaeli Güneşspor 9 maç sonunda topladığı 4 puanla son sırada yer alıyor. 9 takımlı grupta tek takım küme düşecek. Yeşil siyahlıların bir basamak üzerinde KartepeBelediyespor bulunuyor. Kartepe temsilcisinin puanı ise dokuz. Kocaeli Güneşspor önümüzdeki haftayı bay geçecek, bir sonraki maçında ise Mertspor’u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.