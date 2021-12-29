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29 Ara 2021 - 09:45- Spor G: 29 Ara 2021 - 09:46

Kocaeli Güneş galibiyetten daha fazlasını kazandı
Kocaeli Güneş galibiyetten daha fazlasını kazandı mask

Süper Amatör Lig A Grubu’ndaki son maçında KartepeBelediyespor’udeplasmanında Oğuzhan Şimşek ve Gökhan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanına uzanan Kocaeli Güneşspor hem moral hem de özgüven kazandı.

BAŞKAN UZUN’DAN KUTLAMA

Kulüp Başkanı Nebil Uzun“Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Kartepe maçını da kaybetseydik işimiz hayli zorlaşacaktı. Elde ettiğimiz galibiyet takıma 3 puanın yanında manevi olarak da çok katkı sağladı. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı mücadelelerinden ötürü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

BAY GEÇECEKLER

Kocaeli Güneşspor 9 maç sonunda topladığı 4 puanla son sırada yer alıyor. 9 takımlı grupta tek takım küme düşecek. Yeşil siyahlıların bir basamak üzerinde KartepeBelediyespor bulunuyor. Kartepe temsilcisinin puanı ise dokuz. Kocaeli Güneşspor önümüzdeki haftayı bay geçecek, bir sonraki maçında ise Mertspor’u ağırlayacak.

 

 

# Kartepe

29 Ara 2021 - 09:45 - Spor

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