Benhur Keser: Turu geçebilirdik

Kocaelispor’un etkili kanat forvetiBenhur Keser, Kasımapaşaspor’u kupadan elemeye çok yaklaştıklarını belirtti. İyi mücadele ettiklerini de ifade eden Benhur, Kocaelispor’da sözleşmesinin devam ettiğini ve yeşil siyahlı kulübün futbolcusu olduğunu da sözlerine ekledi.

10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA YORULDUK

Kupa maçına kaptan olarak çıkan ve maçı önemsediklerini ifade eden Benhur şu şekilde konuştu: Kupa maçını çok önemsedik. Rakibin alt lig ya da üst ligden olması çok önemli değildi. İstanbul’a tur atlamak için gelmiştik. İyi oynadığımızı ve iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maç ortadaydı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz yorulduk. Kazanan taraf olabilirdik. Takım arkadaşlarımın ayaklarına, teknik ekibimizin yüreklerine sağlık.

BENİM İÇİN DE ONURDU

Kupada buraya kadarmış. Önümüzde lig maçları var. Buna daha çok önem veriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. 4 gün iznimiz var. Bu süreçte kafamızı boşaltıp rahatlayıp ligde istediğimiz konuma en kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Kupa maçına kaptan olarak çıktım. Kocaelispor çok büyük bir camia. Bunu her seferinde söylüyorum. Bu camiaya layık olmaya çalışıyorum. Yönetimimiz, teknik ekibimiz kaptanlık görevini verdi. Ben de yapmaya çalıştım. Benim için de ayrı bir onur ve mutluluktu. Kocaelispor’da sözleşmem devam ediyor. Buranın futbolcusuyum.