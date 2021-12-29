Benhur Keser: Turu geçebilirdik

Kocaelispor’un etkili kanat forvetiBenhur Keser, Kasımapaşaspor’u kupadan elemeye çok yaklaştıklarını belirtti. İyi mücadele ettiklerini de ifade eden Benhur, Kocaelispor’da sözleşmesinin devam ettiğini ve yeşil siyahlı kulübün futbolcusu olduğunu da sözlerine ekledi.
10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA YORULDUK
Kupa maçına kaptan olarak çıkan ve maçı önemsediklerini ifade eden Benhur şu şekilde konuştu: Kupa maçını çok önemsedik. Rakibin alt lig ya da üst ligden olması çok önemli değildi. İstanbul’a tur atlamak için gelmiştik. İyi oynadığımızı ve iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maç ortadaydı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz yorulduk. Kazanan taraf olabilirdik. Takım arkadaşlarımın ayaklarına, teknik ekibimizin yüreklerine sağlık.
BENİM İÇİN DE ONURDU
Kupada buraya kadarmış. Önümüzde lig maçları var. Buna daha çok önem veriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. 4 gün iznimiz var. Bu süreçte kafamızı boşaltıp rahatlayıp ligde istediğimiz konuma en kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Kupa maçına kaptan olarak çıktım. Kocaelispor çok büyük bir camia. Bunu her seferinde söylüyorum. Bu camiaya layık olmaya çalışıyorum. Yönetimimiz, teknik ekibimiz kaptanlık görevini verdi. Ben de yapmaya çalıştım. Benim için de ayrı bir onur ve mutluluktu. Kocaelispor’da sözleşmem devam ediyor. Buranın futbolcusuyum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K.s - Geçme kalsın turda senin olsun kupada sen galipken rakibe verdiğimiz maçları konuş bu yeter 9 puan gitti ekle bugünki puanın üzerine 9 puanı sıralamanın kaç olurdu görürsün o zaman
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.