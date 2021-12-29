Alpay Çelebi: Lige de bu mücadelemizi yansıtmamız gerekiyor

Kocaelispor’un Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Alpay Çelebi sezon sonunda istediklerini elde edeceklerine inandığını belirtti.

BİZİ DESTEKLESİNLER

Alpay, Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçının ardından şu şekilde konuştu: Tüm takım arkadaşlarımın ayağına emeğine sağlık. Gerçekten çok iyi mücadele ettik, bu mücadelemizi lige de yansıtmamız gerekiyor. Kendi aramızda da konuştuk… Bizi izleyenlere çok farklı bir Kocaelispor izlettirmek istiyoruz. Bizi desteklesinler… İnşallah bu şehri sezon sonu tekrardan ayağa kaldıracağız.

İNANIYORUZ

Manisa maçında bir hatam olmuştu, hocam bana yardımcı oldu ve kısa sürede atlattım. Eyüpspor maçında da görev verdi ve üstesinden geldim. Ligin ikinci yarısında da kime görev verilirse daha herkes mücadele edip takımı yukarılara çıkaracaktır. Biz buna inanıyoruz. Genç yaşımda ağır sakatlıklar yaşadım ve bunu da bilerek çok çalışıyorum, ligin ikinci yarısında kendimi daha fazla göstereceğim.